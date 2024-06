Il calendario delle iniziative liturgiche promosso dalla Cattedrale di Ragusa è diventato sempre più consistente e articolato, ormai da qualche anno, anche in occasione della solennità della Natività di San Giovanni Battista. Le celebrazioni per il Patrono principale della città e della diocesi di Ragusa avranno il loro culmine lunedì 24 giugno. Prendono il via, però, a partire da domani, 15 giugno. La preghiera del Santo Rosario è prevista alle 18,30 e alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica. Domenica, le messe sono in programma alle 9, alle 10,30 e alle 12. Un’altra messa si terrà nel pomeriggio alle 19. Nella celebrazione delle messe di sabato e domenica saranno raccolte, con apposite buste, le offerte dei fedeli per i festeggiamenti di fine agosto in onore di San Giovanni Battista.

Inoltre, è possibile accendere le torce in onore del patrono nel giardino di corso Vittorio Veneto. Per farlo basta rivolgersi in sacrestia. Sono, intanto, in vendita i biglietti del sorteggio la cui estrazione sarà effettuata il 6 settembre. I premi: al primo posto Folletto Vorwerk Vk7s; al secondo un percorso benessere per due persone; al terzo un buono di 150 euro per acquisto carburante. Tutte le sante messe e gli eventi all’interno della Cattedrale possono essere seguiti in diretta streaming sul sito web www.cattedralesangiovanni.it. Inoltre, gli eventi della festa potranno essere seguiti anche sulla pagina Facebook “Cattedrale San Giovanni Battista – Ragusa”. A darne comunicazione il parroco della Cattedrale, il sacerdote Giuseppe Burrafato.