Si è conclusa la VII edizione del torneo misto di calcio balilla umano che, ancora una volta, in occasione della festa del Preziosissimo sangue tuttora in fase di svolgimento, ha fatto registrare un elevato numero di presenze durante le tre serate, in particolare per la fase conclusiva, sempre all’insegna della fraternità e della gioia. I premi assegnati sono stati i seguenti: squadra prima classificata Bumby Team (nella foto); squadra seconda classificata 10 X caso; terza classificata The Avengers by Dr. Phone. A vincere il premio Fair Play la squadra Putia 4 ever. Sono stati poi attribuiti i premi come miglior portiere (Dario Perna del Bumby Team) e miglior marcatore (Giorgio Perna sempre del Bumby Team). Intanto, domani, sabato 15 giugno, è il giorno della vigilia della festa esterna. Alle 18,20 ci sarà la recita del Rosario e le litanie al Preziosissimo sangue. Alle 19 la santa messa presieduta dal canonico sacerdote Sebastiano Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa, già parroco di questa parrocchia dal 17 ottobre 2005 al 30 ottobre 2016. Alle 20,30 grazie a un maxischermo situato all’esterno della chiesa, sarà possibile assistere alla partita dei campionati europei della Nazionale italiana di calcio. In concomitanza ci sarà la sagra della salsiccia e del cannolo. Dopo la partita, musica e balli a cura di EffeEmme animazione di Filippo Moncada.