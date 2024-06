Ogni tre secondi nel mondo una persona viene diagnosticata con demenze. Il farmaco non può essere la risorsa. Occorrono altri modelli terapeutici che vadano oltre. E’ quanto emerso questa mattina

la prescrizione sociale prevede di creare una rete attorno alla persona che soffre di alzheimer o di demenza senile per supportarla e sostenerla, ma dall’altra parte farla rimanere a casa ovviamente protetta per non sradicarla dal proprio contesto familiare e abitativo. Sono stata invitata a promuovere questo servizio anche nella città di Ragusa. Naturalmente la sinergia è fondamentale per far sì che questo modello possa essere attuato. Non possiamo essere delle monadi, nessuno si salva da solo, parafrasando un celebre titolo. Soltanto le reti, la collaborazione tra istituzioni, enti non profit e società civile ci permettono di raggiungere dei risultati a supporto delle persone più fragili”.