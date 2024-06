È di questi giorni la sottoscrizione, da parte dell’Ufficio IX Usr Sicilia – Ambito Territoriale di Ragusa, di due importanti protocolli d’intesa con la Questura di Ragusa e con l’Università di Catania. Un accordo nell’ambito dellaè stato siglato lo scorso giorno 13 giugno con l’Università di Catania, per il tramite del Dipartimento di Scienze della Formazione, ed ha durata triennale (nella foto). Questa iniziativa di collaborazione ha il fine di co-progettare e realizzare azioni di ricerca e di formazione rivolte al personale docente su tematiche emergenti di carattere educativo, sociale e culturale ed in linea con i principi del programma Agenda 2030, di promuovere studi e ricerche di carattere educativo sui temi delle povertà educative, della dispersione scolastica e della lotta alle diseguaglianze sociali soprattutto nella Fascia trasformata del Ragusano, sui temi della formazione 0 – 6. Le parti collaboreranno anche nell’organizzazione di seminari e workshop su tematiche di comune interesse istituzionale nell’ambito dei processi formativi e potranno coinvolgere anche altri partner tra i soggetti istituzionali interessati alle tematiche della formazione e dell’educazione. La collaborazione prevede, altresì, l’attivazione di consulenza su temi specifici di carattere pedagogico/didattico su richiesta dell’Usp o delle scuole, di corsi di formazione e di aggiornamento, master, stage, percorsi di tirocinio formativo. Per la collaborazione referenti sono, per l’Università di Catania, la prof.ssa Gabriella D’Aprile, ordinario di Pedagogia Generale e Sociale e il dott. Giambattista Bufalino, ricercatore di Pedagogia Generale e Sociale, per l’Ufficio IX USR Sicilia – A.T. RAGUSA, le docenti Enrichetta Lo Presti e Giorgia Iurato. Di giorno 12 giugno è poi la firma del protocollo d’intesatra l’Ufficio IX USR Sicilia – A.T. Ragusa, la Questura di Ragusa, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sicilia Orientale e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa. L’accordo ha la finalità di offrire al personale della scuola, agli studenti e alle famiglie un supporto per attuare interventi di promozione della salute e forme di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche attraverso attività di informazione e formazione sulle tematiche della legalità e della cittadinanza attiva. Per la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale dott.ssa Viviana Assenza, la campagna di sensibilizzazione e le altre attività previste nell’accordo potranno portare a interventi più incisivi ed efficaci a favore degli studenti e dell’intera comunità scolastica. La collaborazione tra Enti è senz’altro un presupposto vincente per tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini.