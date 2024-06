A chiusura dell’anno accademico 2023/2024, l’Unitre di Modica ha tenuto il preannunciato incontro per tracciare un bilancio sull’attività svolta e per un confronto coi soci sul ruolo, sempre più qualificato, dell’associazione. I lavori sono stati presieduti da Enzo Cavallo che, con a fianco il segretario Orazio Frasca, ha riferito sull’impegno del consiglio direttivo e sulle strategie operative che, nell’ultimo anno, hanno motivato e guidato tutta l’attività nel suo insieme ed attraverso le numerose iniziative che si sono susseguite ed hanno richiamato l’attenzione degli iscritti e di quanti nel corso dell’anno si sono associati contribuendo a riportare l’Unitre ai livelli preCovid in termini di iscritti. L’incontro voluto per fare un bilancio su tutto ciò che è stato fatto dallo scorso ottobre e fino alla chiusura è servito per sottolineare alcuni punti deboli per i quali occorrono opportuni aggiustamenti. E’ stato utile inoltre per la formulazione di precise proposte che saranno prese in considerazione per la formulazione del programma del futuro anno. Da considerare che prima dell’incontro a tutti i partecipanti è stato consegnato il prospetto sociale riportante tutta l’attività svolta e tutte le iniziative realizzate nell’ultimo anno accademico (3 laboratori, 10 corsi, 23 conferenze del “giovedì dell’Unitre”, attività del coro, escursioni guidate a Noto, Morgantina, Aidone, Piazza Armerina, visite in Polonia ed in Veneto, ecc.). Una scelta che ha permesso al presidente di soffermarsi, nella sua introduzione, sulle questioni di carattere generale e sulla necessità di avere indicazioni per la migliore organizzazione e gestione dell’Unitre di Modica e per la individuazione dei locali della sede operativa dell’associazione tenuto conto dell’aumento degli iscritti e per il fatto che la sede di Modica dovrà ospitare il coordinamento regionale. Alla relazione del presidente è seguito un ampio dibattito con una serie di indicazioni e proposte che saranno sottoposte all’esame ed alla approvazione del consiglio direttivo e della assemblea dei soci per la preparazione del programma dell’anno accademico 2024-2025. All’incontro ha fatto seguito una cena sociale ed un intrattenimento di karaoke. “E’ stata una occasione di concreta e propositiva riflessione – ha sottolineato Enzo Cavallo – Un incontro svoltosi in un clima familiare per confrontarsi e ragionare sull’attività svolta e per pensare all’anno successivo ed alle iniziative future. Abbiamo, con piacere, registrato l’intervento di numerosi soci pronti a contribuire alla crescita, allo sviluppo ed al miglioramento funzionale della nostra Unitre, di quanti con l’orgoglio della appartenenza sono pronti a dimostrare che l’associazione è dei soci e che l’attività svolta e’ frutto di una convinta volontà comune e di coloro che credono nel volontariato non solo perché previsto dallo statuto o perché siamo iscritti al Runts, ma perché esso è, e rimane, la “bussola” che orienta e guida la nostra attività ed ogni nostra iniziativa”.