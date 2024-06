La festa di San Giovanni Battista a Chiaramonte Gulfi sta per entrare nel vivo. Dopo la catechesi sull’iconografia del precursore che, ieri sera, nella chiesa commendale, è stata curata da mons. Salvatore Burrafato, oggi, alle 19,15, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Ramondazzo e animata dall’associazione Alba Chiara. Domani, giovedì 20 giugno, è la festa di Maria Santissima della Misericordia, patrona della confraternita presente nella chiesa commendale. Sarà la giornata dei benefattori della Chiesa e delle confraternite cittadine. Da domani, inoltre, si potrà ammirare l’allestimento artistico della scalinata di via San Giovanni. Alle 19,15, in particolare, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete rettore, il sacerdote Graziano Martorana, e animata dalla stessa confraternita. Poi il canto del “Salve Regina” e l’affidamento alla Madre della Misericordia. Durante la celebrazione si svolgerà il rito della vestizione dei nuovi confrati e consorelle iscrittisi nel corso dell’anno. Al termine ci sarà la benedizione della nuova statua di San Giovannino, opera del maestro Gaetano Le Moli, donata da Lucia Bertucci in memoria del marito Gaetano Benincasa. Alle 21, nella chiesa di San Giovanni, l’inaugurazione della mostra “Le vare dei santi” del maestro Le Moli, allestita nei locali della confraternita, visitabile sino al 1° luglio negli orari di apertura della chiesa. Da venerdì, poi, prenderà il via il triduo solenne che, quest’anno, sarà predicato da fra’ Carlo Moro, oad. In particolare, venerdì sarà la giornata delle associazioni di volontariato. Alle 18 il corpo bandistico Vito Cutello percorrerà le vie della città. Alle 19,15 è in programma la celebrazione eucaristica animata dalle associazioni di volontariato. Al termine, marce in piazza San Giovanni.