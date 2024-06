E’ stata prorogata sino al 7 luglio, sempre dal giovedì alla domenica, dalle 19 alle 21, oppure su appuntamento, la mostra “Miraggi e memorie” con le creazioni di un autore raffinato ed eclettico come Fabrizio Clerici, artista introspettivo e creatore di onirici mondi dall’enigmatico fascino. La mostra, ispirata alla vasta cultura classica e mitologica di Clerici, è fruibile negli spazi espositivi di Edonè arte viva club di via Cavour 39 a Vittoria. Le novità, in proposito, non si fermano. Dopo che i curatori Giovanni e Livio Bosco avevano deciso di attrezzare la saletta piccola della galleria per la visione di alcuni documentari e interviste dedicate allo stesso Clerici e alla sua arte, iniziativa che è stata accolta con molto interesse da parte dei visitatori della mostra, questa settimana la sala Edonè lab ospiterà una piccola esposizione che riguarda sempre da vicino gli autori del Novecento.In pratica, in aggiunta alla mostra “Miraggi e memorie”, ci sarà una piccola antologica negli spazi a pian terreno di palazzo Bertone. In mostra opere di Renato Guttuso, in particolare una interessatissima china con già diverse esposizioni alle spalle, un raro dipinto di Giuseppe Migneco degli anni Sessanta, un nudo anni Quaranta di uno degli autori di spicco dell’espressionismo tedesco George Grozs e poi ancora Fiorenzo Tomea, un Sandro Chia dei primi anni Novanta e un Giuseppe Cesetti del 1929. “Un’altra occasione da non perdere – sottolineano i due curatori – per conoscere da vicino le opere di autori che hanno segnato un’epoca e che meritano di essere apprezzati per ciò che hanno saputo realizzare interpretando specifiche cifre stilistiche. Stiamo parlando, del resto, di un periodo artistico, il Novecento, che merita ancora oggi di essere scandagliato con la massima attenzione, come stiamo cercando di fare con queste iniziative che meritano di essere valorizzate nel modo dovuto”.