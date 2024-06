Domani, venerdì, alle 20, ci sarà una manifestazione per esprimere solidarietà alla famiglia Zaouali (nella foto) e per chiedere giustizia per il tragico evento che li ha colpiti. E’ quanto annunciano le organizzatrici Marwa Sayadi e Sharon Pisani, amiche di Sameh Zaouali, una delle vittime della strade. “Il loro figlio, affetto da problemi psichici – è scritto in una nota diffusa sui social – ha appiccato un incendio in casa con l’intento di uccidere la famiglia. Prima di questo drammatico episodio, i Zaouali avevano denunciato. La manifestazione sarà anche un momento in memoria per le due vittime di questa tragedia, la madre Mariam e la sorella maggiore Sameh. Sarà una manifestazione per sensibilizzare le istituzioni e le autorità competenti ad intervenire in maniera celere e a tutelare il diritto di protezione, quando vi sono questi casi e a non lasciare da sole le famiglie. Vi aspettiamo numerosi per sostenere la famiglia, onorare la memoria delle vittime e richiedere un cambiamento urgente nelle politiche di intervento preventivo. Condividete per favore ed indossate magliette bianche o rosse. Un ringraziamento anticipato al sindaco Francesco Aiello, alla Giunta, al Consiglio comunale e a quanti interverranno”.