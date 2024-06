A Monterosso Almo è stato inaugurato un centro di distribuzione del Banco Alimentare su iniziativa del Lions Club Ragusa Monti Iblei e della locale Pro Loco, entrambi presieduti da Giovanni Morale, e con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Il centro di distribuzione ha sede in via Failla in locali messi a disposizione da una famiglia monterossana e già svolge il suo servizio di sostentamento a ottanta persone in difficoltà che così possono usufruire gratuitamente degli alimenti. Possono accedere al servizio le famiglie più fragili residenti o domiciliate a Monterosso Almo che non hanno reddito o lavoro e a coloro che pur in possesso di un’occupazione, vivono al di sotto della soglia di povertà.

Altro aspetto non meno importante per il Lions Club e la Proloco è quello di ridurre lo spreco alimentare riassegnando le eccedenze, cioè prodotti non più commercializzabili ma perfettamente commestibili. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Salvatore Pagano, il presidente del Lions Club Ragusa Monti Iblei e della Pro Loco Giovanni Morale ed il sindaco di Giarratana Lino Giaquinta .“A Monterosso Almo nasce un luogo che grazie all’immensa generosità dei volontari, del Banco Alimentare, del Lions Club Ragusa Monti Iblei e della Pro Loco che ha lo scopo di aiutare le famiglie della nostra comunità che fanno più fatica a soddisfare i bisogni essenziali quotidiani”, questo il commento di Giovanni Morale che da tempo si sta adoperando per l’apertura di un punto che dia alimentari gratuiti a chi ha bisogno.