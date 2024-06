E’ in programma domani e domenica al Centro servizi culturali di via Armando Diaz a Ragusa l’iniziativa denominata “Il minatore Digitale – The Obc Project” che si prefigge di instaurare un legame tra popoli nel segno della cultura e dell’arte oltre che della valorizzazione del turismo e dei prodotti di nicchia del territorio. E’ fissato a partire dalle 15,30 di domani un convegno che sintetizza, in una due giorni di cultura e arte (il convegno proseguirà anche domenica mattina), la valorizzazione del turismo, dunque del territorio, consolida l’immagine dell’area ragusana, accende i riflettori sui prodotti di nicchia e sviluppa turismo incoming et outgoing, in questo caso, quest’ultimo, verso la Tunisia. La scultura “Il minatore digitale – The Obc Project” che sarà inaugurata ed esposta sul suolo della bellissima città di Ragusa rappresenta un vero ambasciatore di Pace e prosperità concepito dall’intuizione di un imprenditore di Lettomanoppello, Gildo Barbetta, fondatore, quindi, del progetto, durante un’attività di indagini minerarie in centro Africa. Il progetto denominato Obc affonda le radici in Africa ma ha valore per qualsiasi territorio dove la comunità è innovativa e ospitale. Quest’opera è il risultato di anni di studi e si sdoppia dal suo originale inaugurato nel 2023 nel territorio lettese, in Abruzzo, per raggiungere la Sicilia e dare vita ad una cooperazione internazionale armoniosa fra i popoli, passando per la storia dell’arte antica e la connessione di essa nel futuro, tramite l’arte digitale, come noi la immaginiamo, tale da mantenere sempre di più in questa circostanza l’arte barocca, posta a disposizione per le generazioni che ammirano queste bellezze tra l’antico ed il nuovo, tra il passato e il presente-futuro, passando per l’arte digitale. L’idea del tema intorno ad un’immagine d’arte è stata proposta da Fethia Bouhajeb (nella foto con Il minatore digitale d’Abruzzo), tunisina, da trent’anni a Ragusa, dove svolge attività d’insegnamento finalizzato all’integrazione nelle scuole italiane. Bouhajeb è, nello stesso tempo, imprenditrice e presidente dell’associazione “Uniti senza frontiere”. Ha collaborato anche con il grafico d’arte libanese ed ha offerto l’input al pittore Hadi Mokhtar Elbabir (da tempo vive ed opera a Ragusa); l’artista presenterà un’opera d’arte che costituirà un’altra sorpresa in seno all’inaugurazione.Pertanto, il minatore intende rappresentare attraverso l’arte, nella città di Ragusa, una continuità fra il passato e il futuro attraverso il presente: il seminario formativo “Obc Ragusa international”. Figurativamente e simbolicamente il minatore digitale è ripreso mentre in Lettomanoppello estraeva dalla pietra bianca della montagna madre “La Maiella” associata ad una moneta digitale (che non sono altro che le quote digitali del progetto stesso Obc): a Ragusa, lo stesso minatore con la sua azione di piccone, innesca una scintilla che la fa schizzare all’interno della Blockchain, diffondendola in tutte le direzioni, passando anche per il ponte immaginario che collega la Sicilia all’Africa e viceversa, ma non solo. All’interno della Blockchain, saranno sostenute le opere d’arte digitali, a partire da questo bassorilievo scultoreo, eseguito ad opera del maestro Stefano Faccini e a seguire, attraverso le immagini della città di Ragusa, per la sua promozione nel mondo. Il minatore digitale sarà un incubatore di nuova energia e linfa vitale per tutti coloro che vogliano servirsene. Minatore quale vero e proprio generatore di economia circolare certificata e trasparente e democraticamente valida. Un esempio di come iniziare a generare economia verrà dato lo stesso giorno dell’inaugurazione con un esempio futuristico innovativo e unico al mondo. In conclusione “possiamo affermare – parole di Obc – che siamo pionieri di una nuova economia applicata nello specifico caso all’arte che collega il passato, il contemporaneo a futuro”. Domenica 23 giugno l’inaugurazione del bassorilievo scultoreo Obc, che sarà donato dall’imprenditore Obc Gildo Barbetta al Comune di Ragusa. Il bassorilievo è stato realizzato magistralmente dal maestro Stefano Faccini e sarà inaugurato al Centro servizi culturali di via Diaz intorno a mezzogiorno 12; la comunità locale aspetta trepidante il sicuro successo del pubblico. Le attese positive, afferma la fisica quantistica, non sono mai tradite. L’idea di far svolgere l’interessante seminario nella città di Ragusa nasce dalla dinamica e creativa Fethia. Al Comune di Ragusa che ha accolto con benevolenza il progetto, la società offrirà anche un diploma, testimonianza di riconoscenza e testimonianza della fratellanza tra i popoli che il progetto intende trasmettere. Numerose le presenze prestigiose al convegno che si articolerà in due giorni dal 22 giugno al 23 giugno, con insigni relatori: il critico d’arte, la giornalista professoressa Maria Teresa Prestigiacomo che parlerà delle opere d’arte e dei messaggi sottesi ad esse ed altrettanto autorevoli relatori, anche docenti universitari, che si avvicenderanno su diversi temi. “La tecnica quantistica applicata all’arte”, sarà il tema trattato dal prof. Michelangelo Catalano; parlerà anche il coach Obc Aurelio Vittori di Excellence Academy e molti altri illustri personaggi.In serata, domani, alle 19 ci sarà la sfilata interculturale di moda che rappresenterà i cittadini di vari Paesi, compresi gli abiti della grande stilista modicana Ottavia Failla. Ci saranno gli abiti tradizionali di varie nazioni. In programma alle 21, inoltre, la cena tipica tunisina con spettacolo di danza orientale. Alle 22, ci sarà anche una commistione tra sonorità siciliane e arabe con la partecipazione alla Festa della musica in corso. Domenica pomeriggio, poi, ci sarà il tour turistico che consentirà agli ospiti di visitare il castello e il parco di Donnafugata oltre alla casa di Montalbano e al mare di Punta Secca.