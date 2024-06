Il presidente dell’Associazione concessionari ortofrutticoli di Vittoria, Giuseppe Zarba (nella foto), si è dimesso. In una lettera aperta indirizzata al consiglio direttivo, Zarba spiega le ragioni che lo hanno indotto a dimettersi. Zarba dice: “Le mie dimissioni sono un atto dovuto per dare un segnale alla città”. Le dimissioni saranno effettive a partire dal 21 giugno. La carica e le funzioni saranno assunte temporaneamente dal vicepresidente Giuseppe Nicosia. Di seguito il testo integrale della lettera inviata da Zarba al Consiglio direttivo. “Gentile consiglio direttivo, con la presente comunico le mie dimissioni dalla carica di presidente dell’Associazione Concessionari del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, con decorrenza dal 21 giugno 2024. Le mie dimissioni non sono dovute a una mancanza di impegno, di entusiasmo o coraggio per il ruolo che mi pregio di aver rivestito, ma per altre ragioni che mi appresto a citare. Già da diverso tempo, in città si è creato un clima di tensione attorno alla mia persona e alla mia azienda, attraverso una serie di attacchi mirati. Il sindaco ha pubblicato numerosi post, il cui contenuto è sotto gli occhi di tutti. Ho già denunciato quanto accaduto alle competenti autorità e mi limito semplicemente a dire che le continue pressioni fatte affinché io mi dimettessi o, ancora, l’ispezione ad opera della polizia municipale eseguita solo ed esclusivamente all’interno del mio box a seguito di un pensiero da me espresso liberamente sui social sono sicuramente sinonimo di un clima di oppressione e terrore che da oltre due anni e mezzo sono costretto a vivere. Sin dal giorno del mio incarico, mi sono posto come obiettivo quello di attuare una vera e propria trasformazione del mercato ortofrutticolo in una realtà moderna e competitiva. E, in effetti, non abbiamo nulla da invidiare agli altri mercati nazionali ed europei. Per tale ragione, ho creduto nei miei progetti finalizzati a contrastare le agromafie e le varie insolvenze e truffe che attanagliano l’intero settore, proponendo vari progetti che avrebbero risolto l’annoso problema dei pagamenti. Questi progetti, di cui parlerò più dettagliatamente nella mia relazione di fine mandato, non hanno mai trovato completa e piena concretizzazione, ma piuttosto sono stati ostacolati da questa amministrazione”. “L’ostruzionismo da parte del primo cittadino – continua Zarba – è andato ben oltre la mancata realizzazione dei progetti in questione e si è spinto sino a causare la perdita di molti finanziamenti e risorse per tutto il territorio e non solo perché il sindaco ha letteralmente imposto il recesso della Vittoria Mercati (il famoso “carrozzone” – denominato in questi termini dallo stesso sindaco durante la campagna elettorale) dalla Italmercati (sappiamo bene che l’ingresso dell’ente gestore era necessario per attingere ai fondi europei), ma anche perché lo stesso sindaco non ha mai proposto quella valida alternativa promessa, che potesse servire per recepire i detti fondi. Stessa sorte è toccata alla Commissione di Mercato (istituita solamente un anno fa): un vuoto contenitore utilizzato ad uso esclusivo del sindaco e per pura parvenza. E, dunque, queste dimissioni sono un invito che rivolgo all’intera città perché spero che possano indurre ad una riflessione sull’importanza del ruolo che ciascun presidente dell’Acov è chiamato a svolgere, a prescindere dalle ideologie politiche di chi amministra e in totale autonomia e libertà, tenendo conto del rispetto delle regole e del bene comune, ma soprattutto senza subire vessazioni di ogni tipo e genere. Nonostante tutte le difficoltà e le assurdità che sono stato costretto a subire, sono lieto di aver difeso i miei associati, di aver rappresentato le loro esigenze e di aver contribuito al prestigio dell’Associazione Concessionari a livello nazionale. Grazie al mio operato e grazie a tutti gli associati, il Mercato ortofrutticolo di Vittoria è stato, più volte, menzionato nei giornali di settore nazionali ed esteri, ricevendo una grande e significativa attenzione, anche nell’ottica di una visione unica della nostra categoria e di quella dei produttori”.