La Naturosa Bike & Co. Ragusa ha affrontato un’altra domenica impegnativa. Nelle varie categorie, gli atleti del team si sono difesi alla grande cercando di portare a casa, ancora una volta, risultati degni di considerazione. I giovanissimi, sulle strade di Terme Vigliatore in provincia di Messina, hanno fatto registrare il secondo posto con Lorenzo Gualato nella categoria G3 mentre Paolo Alì si è aggiudicato il terzo posto nella categoria G5. Michele Scala, poi, si è piazzato 12esimo sempre nella stessa categoria e nella G6 Leonardo Firullo taglia il traguardo con la quinta posizione, ottavo posto, stessa categoria, per Flavio Parisi. Esordienti e Allievi sono stati impegnati lungo le strade messinesi partecipando al trofeo Città di Mazzarrà Sant’Andrea. Per quanto riguarda la categoria degli Esordienti, si confermano le buone prestazioni del team ibleo, con il 4° posto di Leonardo Carbonaro e il 7° di Emmanuel Brugaletta. Per quanto riguarda gli Allievi, arriva il terzo posto di Salvatore Caruso, il quinto di Corrado Spadaro, l’ottavo di Angelo Brugaletta e il nono di Nicolas Tumino.

Con riferimento alla disciplina della mountain bike, a Modica è da incorniciare il primo posto di Angelo Tumino nella categoria M3, buone le performance di Marco Gurrieri e Angelo Battaglia nella M2. Terzo posto tra gli juniores di Flavio Schembari. Poi, nella categoria Donne allieve, il “solito” primo posto di Alessia Micieli, terzo posto per Giada Nascondiglio e quarto per Erika Boscarino. Inoltre, nella categoria Esordienti, quarto posto per Andrea Nascondiglio e sesto per Matteo Carfì. “Siamo molto orgogliosi – sottolinea il presidente Giuseppe Nascondiglio (nella foto con il gruppo a Modica) – di potere contare su questo gruppo di ragazzi che continua a crescere. Grazie allo staff tecnico per l’importante lavoro svolto e grazie anche ai partner e ai genitori per tutto quello che fanno”.