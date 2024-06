Il circolo cittadino del Partito Democratico considera già da tempo i problemi di sicurezza e legalità come centrali per la città di Scicli. “Gli ultimi inquietanti fatti di cronaca – è scritto in un documento – altro non sono che manifestazioni di malessere, disagio, povertà economica, educativa e culturale, che richiederebbero l’attivazione di politiche sociali in grado di arginarle, cosa sconosciuta all’assessore di competenza. Chi amministra ha l’obbligo di occuparsi della sicurezza e della legalità concretamente, in maniera approfondita e “scientifica”, e non soltanto attraverso inutili e insignificanti rassicurazioni verbali”. “È quindi necessario – prosegue il documento – che le istituzioni locali prendano consapevolezza dell’importanza di acquisire la conoscenza profonda del territorio in cui operano, quale elemento indispensabile per migliorare la sicurezza. Allo stesso tempo è necessario che si superi la tendenza all’autoassoluzione o allo “scarico” di responsabilità, vizio spesso presente negli enti. Chiediamo, in sostanza, a questa Amministrazione uno sforzo di onestà e maturità, consapevoli del fatto che anche chi amministra debba avere ben chiaro che l’ordine pubblico e la reputazione della città sono le precondizioni necessarie a qualsiasi forma di sviluppo sociale ed economico”.