Lo splendido scenario della terrazza panoramica del porto turistico di Marina di Ragusa ha ospitato la cerimonia per la ricorrenza del 250° anniversario della fondazione della Guardia di finanza. A fare gli onori di casa il colonnello Walter Mela, comandante provinciale della Fiamme gialle. Nel 2023 e nei primi 5 mesi del 2024, i militari del corpo hanno eseguito 932 interventi ispettivi e 746 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Individuati 25 evasori totali e 77 lavoratori in “nero” o irregolari. I soggetti denunciati per reati tributari sono 97. Sequestrati beni per un valore pari a 583 mila euro. I 28 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare oltre 18 tonnellate di prodotti energetici.Negli 82 servizi per verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, è emersa l’indebita richiesta di oltre 2,3 milioni di euro. Nel settore degli aiuti comunitari le Fiamme gialle hanno accertato frodi per 1,1 milioni con 4 denunce. Scoperti 209 percettori irregolari del reddito di cittadinanza. L’azione di contrasto alle frodi ha portato ad accertare contributi indebitamente percepiti/richiesti per oltre 5 milioni di euro. Ben 95 le indagini in tema di spesa pubblica con 171 denunciati e segnalati alla Corte dei conti, con l’accertamento di danni erariali per oltre 340.000 euro. Con la Procura europea sviluppate 6 indagini che hanno portato alla denuncia di 3 responsabili con proposte di sequestro per oltre 930.000 euro. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 9 interventi, che hanno portato alla denuncia di 16 persone e alla ricostruzione di operazioni illecite per oltre 7,4 milioni di euro. Sono stati investigati 159 flussi finanziari sospetti ed eseguiti 85 controlli sulla circolazione della valuta con la scoperta di illecite movimentazioni per oltre 633.000 euro e l’accertamento di 12 violazioni. Gli interventi sono stati eseguiti insieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli operanti presso il porto di Pozzallo e l’aeroporto di Comiso.In materia di reati fallimentari, 15 gli interventi per un valore complessivo di distrazioni di oltre 21 milioni di euro e 21 denunce. Nell’ambito delle norme antimafia sono sottoposti ad accertamenti patrimoniali 87 soggetti ed eseguiti 618 accertamenti richiesti dalla Prefettura. Sequestrate oltre 11,3 kg di sostanze stupefacenti, in prevalenza hashish (quasi 10 kg), marijuana (oltre 1,2 kg) e cocaina (52 grammi), con 4 arresti, 8 denunciati ed 82 segnalati al prefetto. Sul versante della contraffazione denunciati 14 soggetti e sequestrati 400.000 prodotti. È stata, anche, sequestrata una tonnellata di prodotti agroalimentari. Nell’ambito del contrasto all’immigrazione irregolare, sono stati eseguiti 76 interventi per assistenza sbarchi a 7.326 migranti con 26 arresti. Al termine premiati 23 appartenenti al corpo. L’encomio solenne è andato al sottotenente Giovanni Giaquinta, luogotenente Salvatore Battaglia; maresciallo Salvatore Stella, appuntato Nicola Liguori, marescialli Giovanni Parisi Assenza e Gianfranco Librici Alfio; maresciallo di mare Sebastiano Gianfriddo, finanzieri di mare Andrea Martuscelli ed Alberto Cadau; l’encomio semplice al luogotenente Francesco Raffetti, maresciallo Giovanni Raffo, vice brigadiere Attilio Maira, appuntato Massimo Rizzotto, ai marescialli Ciro Amoroso, Pasquale Nevini, Fabio Sorgente, brigadiere Giorgio Caschetto, appuntato Danilo Morgante; tenente Maurizio Allù, marescialli Marcello Giacchi ed Alfredo Spadola, brigadiere Pietro Aquilino e, ancora, appuntato Luigi Di Mari.