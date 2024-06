Tutto pronto al Castello dei Conti di Modica, che si prepara ad ospitare, dall’1 al 7 luglio, la prima edizione di Music ‘n’ Inclusion, Settimana Internazionale della Musicoterapia e delle Arti Inclusive. Un’intera settimana di laboratori, mostre e convegni, ma anche eventi performativi serali che saranno offerti al pubblico esterno. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Gabriel Marcel, che da 25 anni organizza importanti manifestazioni artistiche a livello nazionale ed internazionale. Oltre ai workshop riservati agli iscritti, la manifestazione offre diversi spettacoli ed eventi gratuiti. Si inizia il 2 luglio alle ore 21, musica con “L’amore è…un’altra musica”, quartetto imperfetto. Alla chitarra Sandra Cannì, al violoncello Martina Monaca, al violino Marina Zago, voce Milena di Rosa. Quattro giovani donne, ognuna proveniente da un background musicale unico. Il Quartetto Imperfetto presenta un programma musicale interamente dedicato alla donna. La danza sarà protagonista il 5 luglio, alle ore 21 con “A mi manera”, spettacolo di flamenco ideato e diretto da Cetty Pandolfo (nella foto), che vedrà protagonista la Compagnia de Baile el Duende del Mediterraneo, formata da Cetty Pandolfo, Nicoletta Lizzio Sofia, Adele Militello, Norma Santisi, Daniela Russo, Gaia Simoni, Ketty Coco e Simona Santonastasio. “A mi manera” proporrà la stessa atmosfera che si vive in Spagna, visitando un tablao. Giorno 6 luglio sarà la volta del teatro, con Together alone, performance di teatro inclusivo itinerante, con coinvolgimento del pubblico diretta e ideata da Yves Favier. Un’esperienza di teatro musicale inclusivo, di musica, danza, gesti, recitazione, unica nel suo genere, dove si verrà proiettati nel flusso continuo che va dall’improvvisazione alla composizione e dalla composizione all’improvvisazione. Ed ancora, tra gli eventi al castello, ad ingresso libero con obbligo di prenotazione su www.music-inclusion.com , il 3 luglio alle ore 17, cinelab con “Emotivi Anonimi” di Jean-Pierre Améris (2010), con Maria Carmela Di Luca. Il dibattito avrà il titolo “Tra onde, scogli, fondali e rive, veleggiando nel mare della vita”. Ancora giorno 4 luglio alle ore 17, cinelab “Con le ruote per terra” di Andrea Boretti (2010), con Emanuela Lauretta. Segue il dibattito “Senza bastoni tra le ruote”, incentrato sulla vita di un gruppo di ragazzi che pratica il basket in carrozzina. Giorno 5 luglio alle ore 17, cinelab “Freedom writers” di Richard LaGravenese (2007), con Michela Monaca – Zaira Di Dio. Segue il laboratorio “Il potere delle parole: l’espressione di sé come mezzo di evoluzione e inclusione”. Il 2, 3, 4 e 6 luglio alle ore 18,00, laboratori di yoga dolce a cura di Natalia Spadaro ed anche una mostra di arte a cura di Simona ed Ermanno Di Rosa, due artisti ipovedenti. Infine due mostre fotografiche: ‘Mission for humanity’, a cura di Damiano Floridia, giovane artista modicano che dopo due missioni in Africa ha deciso di voler prendersi cura del prossimo e ‘Shot everything’, a cura dell’appena quindicenne Stefano Forgione. Music ‘n’ Inclusion riunirà docenti e artisti nazionali e internazionali, offrendo l’opportunità di assistere a spettacoli di danza e musica, rappresentazioni teatrali, proiezioni, incontri, partecipare a laboratori di musicoterapia e arti inclusive, nonché a laboratori aperti a tutti.