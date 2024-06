E’ stata costituita a Palermo, nella sede di Confcommercio Sicilia, l’Unione regionale agenti Fnaarc Sicilia. Un passo in avanti di notevole importanza a tutela della categoria. A sottolineare la valenza di questo percorso la presenza del presidente nazionale della Fnaarc, Alberto Petranzan. “Oggi – sottolinea quest’ultimo – è stato un gran giorno per i colleghi agenti di commercio della Sicilia. La costituzione dell’Unione si pone l’obiettivo di condividere le esperienze, le professionalità e le iniziative delle sedi in cui operano gli agenti Fnaarc provinciali. In pratica, da oggi gli agenti di commercio siciliani avranno un punto di riferimento ancora più forte a tutela dei loro diritti e un organo capace di interloquire in maniera compatta con gli enti regionali”.

Il nuovo coordinatore regionale degli agenti Fnaarc di commercio siciliani sarà il palermitano Vincenzo Salerno. A partecipare al processo di costituzione il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, assistito dal direttore Enzo Costa. “La creazione di questo nuovo apparato – sottolinea il presidente Manenti – punta a rafforzare la nostra presenza sindacale nell’isola per rispondere alle sfide di un futuro che si annuncia sempre più complesso. Ringrazio tutti i colleghi della Fnaarc per essersi resi protagonisti di questo cammino che si prefigge di fornire sempre più tutele a chi opera nel settore, puntando anche su aspetti di carattere formativo che, nell’ambito di una professione così complessa e in rapido divenire, non devono mai mancare. Oggi è davvero una giornata importante per Confcommercio Sicilia, una giornata che ci può aiutare a rilanciare sempre più la nostra presenza sui territori”.