L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto presenti nell’area iblea che l’Inps fornisce indicazioni per la compilazione del modulo di richiesta dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 191-193, Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), per l’assunzione di donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del reddito di libertà (D.L. n. 34/2020), nel triennio 2024-2026. L’esonero contributivo spetta per: le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi; le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi; le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato. All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “Erli”, volto alla richiesta del beneficio in trattazione. Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “Erli”, una domanda di ammissione all’esonero. “Nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – spiegano dal consiglio direttivo Ebt Ragusa presieduto da Gregorio Lenzo – il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto. Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro”. La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive, nei limiti della contribuzione esonerabile, come precisato nella circolare n. 41/2024 (Lavoronews n. 14/2024). Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede Ebt di via Roma a Ragusa allo 0932.622522.