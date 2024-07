Un dialogo continuo tra la Cna di Modica e il sindaco Maria Monisteri per fare crescere le imprese della città. Questo l’obiettivo verso cui si vuole tendere. “Abbiamo condiviso con il sindaco Maria Monisteri e con l’assessore allo Sviluppo economico Tino Antoci – spiegano dalla Cna comunale – alcune linee di intervento per poter fare risparmiare le aziende e trovare nuovi spazi di investimento. La zona artigianale di Modica, da sempre, è stata al centro dell’attenzione della nostra associazione. Abbiamo condiviso, infatti, l’esigenza di potenziare subito gli uffici comunali per pubblicare un nuovo bando finalizzato ad assegnare i lotti liberi e predisporre allo stesso tempo l’iter per ampliare la zona di contrada Michelica fornendo opportunità di sviluppo alle aziende del territorio. Abbiamo ritenuto fondamentale proseguire a informare tutte le imprese della città sulla possibilità di continuare a ottenere la detassazione della tari per quelle aziende che smaltiscono correttamente i rifiuti fornendo loro assistenza e appunto garantendo una vera e propria agevolazione. Infine, in merito all’occupazione del suolo pubblico che preoccupa molto le imprese, si potrebbe lavorare insieme per una modifica del regolamento comunale con l’obiettivo di regolamentare gli spazi utilizzati facendo però risparmiare le stesse imprese”.

Il sindaco Monisteri, dal canto suo, chiarisce: “Insieme alla mia giunta, e in questo caso in particolare con l’assessore allo Sviluppo economico Tino Antoci, ci confrontiamo costantemente con il segretario territoriale della Cna, Carmelo Caccamo, e con il gruppo dirigente imprenditoriale, per dare risposte alle aziende modicane condividendo opportunità e mettendo in campo strategie di crescita in grado di salvaguardare sempre l’interesse della collettività”.