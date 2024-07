Nuova ztl a Marina di Ragusa, l’assessore comunale alla Mobilità, Giovanni Gurrieri, ha rilasciato la seguente dichiarazione. “Così come da programma – spiega – è in corso l’installazione di telecamere con lettura delle targhe a Marina di Ragusa, propedeutica all’attivazione della ztl con varchi elettronici. Di seguito alcuni chiarimenti, onde fermare sul nascere ogni voce infondata: – il sistema di controllo degli accessi tramite telecamere non è attualmente attivo; – ⁠installare telecamere non significa adottare nuove regole ma prepararsi a sostituire le abituali transenne con un sistema di controllo più efficiente e meglio gestibile; – ⁠la nuova ztl di Marina sarà adottata al completamento delle installazioni ed esclusivamente in via sperimentale così da testare il sistema; – ⁠l’attivazione sperimentale della nuova ztl sarà ampiamente comunicata per tempo tramite i canali comunali ufficiali; – ⁠la nuova ztl non stravolgerà abitudini e regole tradizionali, ma sarà gradualmente modulata, di concerto con tutte le parti coinvolte, per essere quasi “cucita addosso” alle diverse esigenze di Marina”.