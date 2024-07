Per garantire ai giovani la possibilità di viaggiare in tutta sicurezza, parte sabato 6 luglio la corsa del servizio notturno da e per Scoglitti. In occasione della stagione estiva e in particolare da sabato 6 e fino al 31 agosto, il Comune di Vittoria, tramite l’assessore Salvatore Avola, delegato alla frazione di Scoglitti, di concerto con la ditta autolinee Giamporcaro, per il secondo anno consecutivo ha deciso di agevolare il servizio di trasporto per i più giovani nelle ore serali. La partenza da Vittoria è prevista da Piazza Nenni (Stazione Fs) alle 21,30 con arrivo alle 22 nella frazione marinara. Da Scoglitti, la partenza è prevista da Piazza Risorgimento alle 1 per concludersi a Vittoria alle 1.30. Il servizio è stato voluto dall’Amministrazione comunale per consentire ai giovani di viaggiare in tutta sicurezza utilizzando il mezzo pubblico anziché i mezzi propri su un’arteria ad alta intensità di traffico.