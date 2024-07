I consiglieri comunali Federico Bennardo, Rossana Caruso e Sebastiano Zagami affermano che la situazione della crisi idrica a Ragusa è ormai insostenibile. “Riceviamo segnalazioni continue da parte dei cittadini – è detto in una nota – riguardo all’erogazione dell’acqua con autobotti, a perdite diffuse e a disservizi in tutta la città. È inaccettabile che i nostri concittadini debbano affrontare tali difficoltà per un bene primario come l’acqua e, a nome di tutti, chiediamo un intervento immediato per risolvere questa emergenza. Proponiamo la convocazione di un consiglio straordinario per fare piena luce sulla situazione e trovare soluzioni concrete. Invitiamo la protezione civile, i vigili del fuoco e tutte le forze politiche del territorio a collaborare senza indugio, poiché i beni di prima necessità non hanno colore politico. Questa crisi è il risultato di scelte sbagliate del passato, che hanno trascurato la manutenzione e l’aggiornamento delle infrastrutture idriche. La nostra priorità è garantire ai cittadini di Ragusa il diritto all’acqua e siamo determinati a lavorare affinché questa crisi possa essere risolta il più rapidamente possibile”.