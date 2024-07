In merito alla carenza d’acqua in alcune abitazioni della frazione di Scoglitti, il Comune ha diffuso una nota per precisare che ciò non dipende soltanto dalla vetustà delle reti, rimaste bloccate nel tempo e usurate, ma anche dal fatto che la società che gestisce la distribuzione dell’acqua per il territorio di Vittoria, Siciliacque Spa, non ha corrisposto al Comune la quantità di acqua tradizionalmente consegnata nel periodo di riempimento, di 10-15 litri al secondo, come lo scorso anno. “Si tratta di un atteggiamento pregiudizievole per il servizio reso alla collettività che, ovviamente, si ripercuote sul benessere dei cittadini – ha commentato il Sindaco Francesco Aiello – A ciò si aggiunge il fatto che i vittoriesi hanno anticipato l’esodo verso la frazione di qualche settimana, aumentando il consumo complessivo d’acqua nel territorio. Inoltre, va evidenziato come in molti casi si faccia anche un uso non razionale del prezioso liquido. Ad esempio, l’acqua potabile utilizzata per usi diversi dal consumo umano. La vetustà della rete idrica della frazione con particolare riferimento alla parte alta di Scoglitti accentua ancora di più i disservizi e lo stato di disagio affrontato da residenti e villeggianti”. Per ovviare a questi inconvenienti è stato chiesto l’intervento della Protezione Civile. “Noi chiediamo a Siciliacque di venire incontro come sempre alla richiesta aggiuntiva del Comune di Vittoria. Comprendo il disagio vissuto dalla popolazione. Stiamo facendo il possibile per ovviare ai disservizi. Ai vittoriesi però, lancio un appello ad un maggiore senso di responsabilità nell’uso dell’acqua poiché sta diventando una risorsa sempre più scarsa che non possiamo permetterci di sprecare” ha concluso il sindaco Francesco Aiello.