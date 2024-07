“Abbiamo partecipato, con grande entusiasmo, assieme a residenti, turisti, giovani, associazioni, commercianti del quartiere, alla cena sul ponte Vecchio che, domenica scorsa, ha caratterizzato uno degli appuntamenti più interessanti degli ultimi tempi nel quartiere centro”.

Lo dice la direttrice di Anffas onlus Ragusa, Salvina Cilia, che sottolinea come “i nostri ragazzi siano rimasti molto entusiasti di questa fantastica esperienza, assolutamente da ripetere, per l’animazione che l’ha caratterizzata, per la voglia di convivialità, per la voglia di stare assieme, il tutto in una cornice unica come quella rappresentata appunto dal ponte Vecchio. Abbiamo condiviso ricordi e tradizioni, abbiamo conosciuto meglio chi vive il centro e, soprattutto, abbiamo socializzato, circostanza che per i nostri ragazzi costituisce una delle priorità ai fini della loro crescita e maturazione. Per tutti noi è stata davvero una bella iniziativa, un momento speciale che speriamo possa essere rivissuto in altre occasioni. Ci era stato presentato come un esperimento. Ma direi che è perfettamente riuscito”.