Nel vivo Music ‘n’ Inclusion, Settimana Internazionale della Musicoterapia e delle Arti Inclusive, in svolgimento nella splendida cornice del Castello dei Conti di Modica. Martedì sera grande apertura con il concerto dedicato alla donna che ha riscosso un grande successo di pubblico, “L’amore è…un’altra musica”, quartetto imperfetto, che ha visto alla chitarra Sandra Cannì, al violoncello Martina Monaca, al violino Marina Zago, alla voce Milena Di Rosa. Musiche e atmosfere coinvolgenti con brani di Mina, Rosa Balistreri, Carmen Consoli. “E’ stata – spiega la presidente dell’associazione Gabriel Marcel, Raffaella Iuvara – Un’ulteriore occasione per spendere qualche riflessione in più sul rispetto per la donna. I workshop sono intanto già conclusi con grande riscontro positivo: Dave Camlin sulla coralità ed Enrico Zanella sulle nuove tecnologie digitali applicate alla direzione d’orchestra, per una musica di insieme sempre più inclusiva. Siamo anche soddisfatti della buona affluenza al primo Cinelab gratuito condotto dalla dr.ssa Maria Carmela Di Luca sulle fragilità emotive e ci prepariamo ai tanti altri appuntamenti che ci saranno fino a domenica prossima”. Oggi pomeriggio alle 17.30 CineLab “Con le ruote per terra” condotto dalla dott.ssa Emanuela Lauretta, sul Baskin, il basket in carrozzina. Domani alle ore 21.30 spettacolo di flamenco della Compagnia De Baile El Duende Del Mediterraneo di Cetty Pandolfo, con uno strepitoso spettacolo che riporterà gli spettatori alla magia del tablao spagnolo ‘A mi manera’. La Compagnia de Baile el Duende del Mediterraneo è formata da Cetty Pandolfo, Nicoletta Lizzio Sofia, Adele Militello, Norma Santisi, Daniela Russo, Gaia Simoni, Ketty Coco e Simona Santonastasio.