L’arciconfraternita di San Giacomo apostolo comunica ai fedeli che, anche per questa settimana, la tradizionale messa vespertina del venerdì, con inizio alle 19, non si terrà nella chiesa omonima che sorge all’interno del Giardino ibleo di Ragusa, bensì nella vicina chiesa di San Tommaso apostolo, con inizio sempre allo stesso orario. Per i fedeli, ma pure per i turisti e i visitatori, ci sarà la possibilità di visitare la chiesa di San Giacomo anche nel corso di questo fine settimana, con lo scopo di pregare e, altresì, con l’opportunità di ammirare i pregevoli manufatti che si trovano all’interno. Gli orari di apertura sono quelli tradizionali, vale a dire venerdì, sabato e domenica la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30. Inoltre, l’arciconfraternita informa che sono attualmente in corso i preparativi per la ricorrenza del 25 luglio quando si celebra la memoria di San Giacomo apostolo, titolare della chiesa in questione.