“Cresce la preoccupazione per l’ennesimo episodio che vede operatori commerciali vittime di eventi delittuosi. E’ il caso della rapina che si è consumata questa mattina in pieno centro storico, in danno dei titolari della gioielleria Pina Oro di via Duca D’Aosta, a due passi dal palazzo municipale. Un’azione eclatante e, per questo motivo, preoccupante. Riteniamo che a questo punto tutto possa accadere ed è necessario che la questione possa essere affrontata il più possibile di petto. Naturalmente la nostra vicinanza e la nostra solidarietà ai titolari della gioielleria per il trauma subito”.

Lo dice il presidente sezionale Confcommercio Scicli, Daniele Russino, che invita le autorità competenti a potenziare ulteriormente la già meritoria azione di monitoraggio attuata. “Gli operatori economici di Scicli così come di tutte le altre città della nostra provincia – commenta il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – devono essere messi nella condizione di potere operare senza problemi del genere. Il nostro ringraziamento alle forze dell’ordine è naturalmente infinito per l’impegno profuso. Ma se accadono fatti del genere significa che c’è ancora qualcos’altro che si può fare per evitare che i disagi di questo tipo si acuiscano. Ecco perché confidiamo sul fatto che possano arrivare risposte ancora più importanti per garantire l’incremento regolare dello sviluppo economico”.