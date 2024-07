Rapina questa mattina intorno alle 10 a Scicli, in pieno centro storico. Presa di mira la gioielleria Pina Oro di via Duca D’Aosta, proprio accanto al palazzo Beneventano, a due passi dal Comune. Due persone incappucciate sarebbero entrate all’interno del locale per arraffare pochi monili dopo avere chiesto di accedere alla cassaforte. Sarebbero fuggiti poi a piedi per le vie circostanti. L’ammontare del colpo è ancora in via di quantificazione ma i danni non sarebbero ingenti. Resta preoccupante, e molto, l’eclatanza del gesto anche se i rapinatori sembra che non fossero armati. Questo episodio si unisce agli altri che si sono succeduti di recente e che fanno alzare, e di parecchio, l’asticella sul fronte dell’ordine pubblico in città. Situazione per cui, tra l’altro, era stato convocato un consiglio comunale aperto per il 10 luglio.