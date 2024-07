Uno dei personaggi più gettonati della nuova generazione del cabaret italiano approda a Ragusa Ibla. Sabato 13 luglio, a partire dalle 22, nello slargo antistante l’auditorium San Vincenzo Ferreri, proprio davanti al Giardino ibleo, su proposta del Ccn Antica Ibla, Dado presenta il suo nuovo show. E’ uno spettacolo dove comicità e musica si fondono creando un mix di sicuro successo, due ore di risate assicurate. Dado è uno dei personaggi più caratteristici degli ultimi anni, le sue ospitate in tv lo hanno reso iconico, soprattutto per il suo modo di arricchire la performance con la musica. “Questo appuntamento – spiega il presidente del Ccn Antica Ibla, Daniele La Rosa – nasce da un’idea del nostro centro commerciale naturale, supportata dal finanziamento del Comune di Ragusa, che dunque ringraziamo per l’attenzione, avendo sposato l’iniziativa. L’idea che abbiamo è quello di potenziare ulteriormente la presenza turistica nella città antica con iniziative di richiamo, per quanto concerne il mondo dell’intrattenimento, come in questo caso. Dado è di certo un personaggio che in molti hanno apprezzato in tv e che, adesso, potranno vedere dal vivo”.

“Tra l’altro – aggiunge Loredana Gurrieri, componente del direttivo del Ccn Antica Ibla e tra le ispiratrici di questo appuntamento – per la prima volta uno spettacolo di questo tipo si tiene sul sagrato della chiesa di San Vincenzo Ferreri e quindi ci sarà l’opportunità di vivere questo momento in maniera unica. Ricordiamo che si tratta di un evento gratuito e vi aspettiamo in molti per potere trascorrere una bella serata all’insegna del divertimento nella nostra Ibla. Invitiamo tutti a venirci a trovare, anche prima dello spettacolo, per venirsi a gustare, perché no, un aperitivo, una pizza all’ombra dei palazzi barocchi prima dello show”. Ibla è accessibile con parcheggi disponibili al Giardino ibleo, in via Ottaviano e in zona San Paolo. Il Ccn Antica Ibla ricorda, inoltre, che il servizio del trasporto pubblico locale sarà potenziato per l’evento in questione da piazza del Popolo, nel centro storico superiore, e si consiglia di acquistare anticipatamente i biglietti per le corse utilizzando l’apposita App “Ragusabus”.