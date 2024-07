La Naturosa Bike & Co. Ragusa lascia, ancora una volta, il segno. Ancora una volta grandi emozioni per i ciclisti del sodalizio caro al presidente Giuseppe Nascondiglio che si mettono in luce nelle varie competizioni in cui sono stati impegnati. A cominciare da Giovanni Distefano che, nel campionato italiano su strada, si è posto in evidenza con un’ottima performance in cui ha avuto modo di rappresentare la nostra Sicilia. Ecco gli altri risultati. Per quanto riguarda il settore mountain bike, Alessia Micieli (nella foto), a Santa Venerina, in provincia di Catania, si riconferma la più forte tra le Allieve donne secondo anno. Taglia il traguardo per prima e si aggiudica la maglia di campionessa regionale 2024. Terzo posto per Giada Nascondiglio seguita dalla compagna di squadra Erika Boscarino.

Con riferimento ai maschietti, invece, quinto posto per Andrea Nascondiglio tra gli esordienti di primo anno mentre Matteo Carfì si è classificato decimo tra gli esordienti di secondo anno. Da segnalare, altresì, il quarto posto di Angelo Tumino tra gli amatori nella categoria M3. Nel settore strada Giovanissimi, invece, a Ramacca, sempre in provincia di Catania, è arrivato il primo posto di Lorenzo Gualato che ha vinto nella categoria G3. Carlo Avola terzo nella G4 seguito da Mattia Boscarino. Un altro terzo posto è quello conseguito da Giorgio Cappello nella categoria G5 seguito dal compagno Paolo Alì. Infine, secondo posto per Leonardo Firullo nella G6. La società ringrazia, ancora una volta, il presidente Giuseppe Nascondiglio e i direttori sportivi Giampiero Pitino, Gianluca Zaccaria, Salvatore Iacono, Carmelo Di Pasquale e Daniele Criscione che hanno dato manforte agli atleti in occasione di queste due impegnative competizioni. Ringraziamenti anche ai partner della società sportiva oltre che ai genitori anche se l’applauso più grande è da riservare ai ragazzi che hanno, ancora una volta, dimostrato di meritare molto.