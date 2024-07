Momenti intensi, carichi di pathos. Per onorare la Vergine del Monte Carmelo. Come quello di sabato sera, il concerto per fiati eseguito dal Calamus clarinet ensemble che, diretto da Carmelo Dall’Acqua, è stato molto apprezzato dai presenti. E così i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine a Ragusa hanno vissuto un accorato momento di intrattenimento. Reso ancora più emozionante dal fatto che, a inizio performance, l’orchestra ha voluto ricordare con un minuto di silenzio Gianni Cascone e Giusy Polizzi, i due colleghi, marito e moglie, tragicamente scomparsi un mese fa a causa di un incidente stradale.Poi, un grande applauso per onorare la memoria dei due musicisti ragusani. Il concerto è stato preceduto dalla santa messa presieduta dal parroco della Cattedrale, il sacerdote Giuseppe Burrafato, con la partecipazione delle comunità parrocchiali della chiesa Cattedrale San Giovanni Battista e di Santa Maria delle Scale. Ieri, intanto, si è tenuta la solennità della dedicazione della chiesa oltre a essere la giornata della famiglia carmelitana. Nel pomeriggio si è tenuta la concelebrazione solenne presieduta da padre Fabio Pistillo, ocd, con la partecipazione dell’Ordine secolare carmelitano di Ragusa, Vittoria e Chiaramonte Gulfi. In serata, poi, lo spettacolo offerto da Mariuccia Cannata, in arte Pipitonella, che ha fatto registrare il sold out. Cannata ha ricordato di essere cresciuta al Carmine e con grande simpatia si è messa a disposizione animando uno spettacolo molto divertente apprezzato dal pubblico presente.La festa continua oggi con la giornata dedicata al Cuore immacolato della beata vergine Maria. Alle 18 la novena alla Madonna del Carmine e il canto delle litanie lauretane, alle 18,30 la santa messa presieduta da don Giuseppe Raimondi con la partecipazione della comunità parrocchiale di San Pietro apostolo a Ragusa. Alle 21 la recita del Rosario in piazza Carmine guidato dai frati. Domani, invece, giornata mariana del malato, che sarà caratterizzata dal pellegrinaggio dell’Unitalsi di Ragusa. Alle 17,30 ci sarà l’accoglienza dei malati accompagnati dai volontari, alle 18 la recita del Rosario e le litanie lauretane con l’animazione dei volontari Unitalsi. Alle 18,30 la santa messa presieduta da don Giovanni Filesi con la partecipazione dell’Unitalsi di Ragusa, Durante la santa messa sarà imposto lo scapolare ai malati e ai volontari che lo richiederanno. Alle 19,30 agape fraterna in piazza Carmine con gli amici dell’Unitalsi e alle 20 ci sarà la serata animata dai clown dottori dell’associazione “Ci ridiamo su”. I quali porteranno in scena lo spettacolo “Tutti col naso in su”.