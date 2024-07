“Ci avviciniamo con gioia alla festa del nostro santo patrono. Questo momento speciale del nostro cammino di fede ci invita a riflettere su quanto sia importante testimoniare con fermezza e consapevolezza i valori cristiani del mondo di oggi. Celebrare San Biagio significa impegno e determinazione nel vivere con autenticità, libertà, giustizia, pace e solidarietà. Il “viaggio” di fede di coloro che partecipano alla processione è un segno tangibile della nostra devozione e speranza”. Così il messaggio rivolto alla comunità dei fedeli per la festa di San Biagio, patrono di Comiso, la cui settimana in preparazione alle solenni celebrazioni prende il via da quest’oggi con i momenti esterni in programma domenica 14 luglio, da parte del rettore della chiesa intitolata al patrono, il sacerdote Innocenzo Mascali. Per tutto il mese di luglio, alle 9 la santa messa, alle 18,30 la recita del Rosario e la coroncina di San Biagio, alle 19 la celebrazione eucaristica. Le sante messe saranno presiedute dal rettore della chiesa.

Ieri pomeriggio, in più, si è tenuta l’assemblea plenaria nella chiesa di San Biagio con la raccolta fondi per la festa del santo patrono. Per l’occasione, in questi giorni, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che effettua il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale, darà vita ad un’azione di pulizia straordinaria per rendere i luoghi della festa i più decorosi possibile. “Vi invito a partecipare – dice il rettore, don Mascali – con cuore aperto e spirito di fraternità ai festeggiamenti patronali di quest’anno, affinché insieme possiamo crescere nella fede e nella carità, rendendo sempre viva la presenza di Cristo tra noi”. San Biagio è venerato fin dall’antichità come uno dei 14 santi “ausiliatori”, il che significa che è stato tra i santi più venerati e popolari per ben oltre un millennio ed ancora oggi non solo a Comiso, ma in tutta la Chiesa, la devozione verso San Biagio è ben diffusa e radicata.