L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto presenti nell’area iblea che l’Inps, con circolare n. 77 del 2 luglio 2024, ha informato gli addetti delle varie realtà operanti nel settore che a partire dal 1° settembre 2024 l’accesso ai servizi telematici dell’istituto da parte delle aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari, sarà consentito esclusivamente mediante Spid (Sistema pubblico di identità digitale) di livello non inferiore a 2, Cie 3.0 (Carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi).

“E’ dunque opportuno – sottolineano dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa presieduto da Gregorio Lenzo – che ci si possa organizzare nella maniera dovuta per non farsi trovare impreparati nel momento in cui occorrerà interagire con l’istituto di previdenza per l’espletamento degli adempimenti programmati. Come Ebt stiamo dunque cercando di svolgere appieno la nostra parte per sensibilizzare chi di competenza a presentarsi preparato a questa scadenza”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede Ebt di via Roma a Ragusa allo 0932.622522.