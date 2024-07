3, 2, 1…raddoppia. Ancora più ricco il calendario di eventi in centro storico a Ragusa in concomitanza con i saldi estivi. Prosegue infatti la rassegna artistico-culturale promossa dal Centro Commerciale Naturale “I tre Ponti”. Sono tantissimi gli appuntamenti in diverse location del centro, tra musica e presentazione di libri. Oggi, 9 luglio, nella suggestiva cornice di piazza Matteotti (piazza Poste) si esibirà il. Dopo un pomeriggio di shopping, sarà possibile godere della bellezza del centro storico assistendo al concerto del gruppo che propone un ampio repertorio, dai classici degli anni ’50 ai brani contemporanei, tutti reinterpretati con originalità. Giovedì 11 luglio in via Roma, con inizio alle 19, verrà invece presentato il libro “Le spine del ficodindia” di(edizione Mondadori). Il giorno dopo, venerdì 12 luglio alle 20.30 in via Coffa, sarà la volta del sound soft rock del. Festacrante! caratterizzerà anche la seconda parte del mese di luglio, per un centro storico da vivere all’insegna della musica e del divertimento