Partirà da sabato 13 luglio e sino al 30 settembre l'istituzione della sosta a pagamento con zone blu nelle borgate di Punta Secca e Caucana. La zona blu sarà attiva tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 24. La tariffa oraria è di 1 euro con pagamento minimo di 30 minuti. Sono previste agevolazioni per residenti e/o dimoranti proprietari; affittuari di immobili; proprietario o gestore di attività commerciale per un massimo di un veicolo per nucleo familiare. Le agevolazioni sono orarie (0,50 cent per un'ora, 2 euro per 6 ore; 3,50 giornaliero) o mensili (30 euro al mese). E' possibile accedere alle tariffe agevolata previa compilazione e presentazione al Comando della Polizia Locale di Santa Croce Camerina del modulo di richiesta presente sul sito internet del Comune e al link allegato Sono previsti per la sosta 15 minuti di tolleranza previa esposizione dell'orario di arrivo in modo chiaro e visibili e sono esentati dal pagamento i veicoli esponenti il contrassegno invalidi. L'area di sosta a pagamento sarà presente nelle seguenti vie e piazze:Parcheggio ex Relitto (tratto: prolungamento via Saragat – Torre di Mezzo)Via Saragat (tratto via Pertini – ex Relitto)Parcheggio Borgo Vigata (antistante corso Mediterraneo) Via Paolo VI (nei tratti via Po – via Basile; piazza Concordia – via Giovanni XXIII)Via Vittorio Emanuele Orlando (tutto il tratto ambo i lati) Via Giovanni XXIII (nei tratti via Paolo VI – Padre Pio, lato sinistro; via Padre Pio – De Gasperi, ambo i lati)Piazza De Filippo (tutta)Via De Gasperi (nei tratti: via Papa Giovanni XIII – via Papa Luciani, lato destro: via Papa Giovanni XIII, via Moro, lato destro; via Papa Giovanni XXIII – piazza De Filippo, lato sinistro)Lungomare Anticaglie (tratto via delle Camelie a via dei Gladioli)