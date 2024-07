Prende forma la nuova Virtus. Il roster allestito dalla società, con in testa la presidente Sabrina Sabbatini, potrà contare anche per il prossimo anno sul talento, la forza fisica e la determinazione di Franco Gaetano, al terzo campionato di fila con la maglia di Ragusa.

Gaetano, classe ’99, è reduce da un finale di stagione in crescendo, culminato nella prestazione monstre da 29 punti (season high), 14 rimbalzi e 45 di valutazione in gara-2 contro Capo d’Orlando, nella serie valida per la promozione in B (che l’Orlandina si è aggiudicata alla “bella”). L’apporto del lungo lametino è stato fondamentale anche nelle gare di spareggio contro l’Italservice Loreto Pesaro: 21 punti e 9 rimbalzi di media nelle tre partite che sono valse la B Nazionale. Nella prima fase della stagione, Gaetano aveva realizzato 16.7 punti a sera, che nelle quindici gare dei Play-In Gold sono diventati 15.8, in aggiunta a 11.5 rimbalzi e oltre il 61% da due. E’ stato fra i maggiori protagonisti della cavalcata virtussina. Ha tirato fuori gli artigli nel momento del bisogno, garantendo copertura a un reparto in emergenza per gli infortuni di Vavoli (prima) e Calvi (poi).

“Sono emozionato nel comunicare ai tifosi che il prossimo sarà il terzo anno con questa maglia, che oramai è diventata una seconda pelle – dice Gaetano -. L’anno scorso abbiamo fatto una stagione strepitosa guadagnandoci una promozione meritatissima ed adesso siamo altrettanto pronti a misurarci in un campionato stimolante e di alto livello come la B nazionale. Colgo l’occasione per ringraziare la società per la fiducia ed esortare i tifosi a starci vicini in questo anno che sarà lungo ed esaltante. Forza Virtus”.