La crescita dei giovani talenti è una delle missioni prioritarie per la Naturosa Bike & Co. Ragusa che, con la partecipazione alle varie gare della Coppa Sicilia Giovanissimi, sta mettendo alla prova le qualità del gruppo più in erba. L’obiettivo è naturalmente quello del divertimento di massima. Ma già da queste gare è possibile fare emergere le qualità intrinseche su cui poi si concentra il lavoro dello staff tecnico. Domenica scorsa, a Collesano, per la sesta prova di Coppa Sicilia, sono arrivati altri risultati interessanti. Per la G1 Daniele Messina ha ottenuto il sesto posto, per la G3 Lorenzo Gualato al quarto posto e Simone Pluchino all’undicesimo. Quindi, il settimo posto nella G4 di Carlo Avola mentre Paolo Alì nella G5 ha ottenuto il sesto posto. Al dodicesimo posto poi Michele Scala nella G5 mentre nella G6 da segnalare la sedicesima posizione di Flavio Parisi. A Floresta, in provincia di Messina, da sottolineare il terzo posto di Leonardo Firullo nella categoria G6 con la bici su strada.

A Lucca, in più, da segnalare le buone prestazioni, nelle categorie Esordienti e Allievi, degli atleti del sodalizio caro al presidente Giuseppe Nascondiglio. Si sono messi in luce Leonardo Carbonaro, Federico Occhipinti e Salvatore Caruso. Pur a fronte di un parterre di tutto rispetto e molto competitivo, è stata data prova, ancora una volta, della preparazione di fondo di questi atleti che, convocati dalla federazione per rappresentare la Sicilia, hanno cercato di tenere alto il nome del territorio.