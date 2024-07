Puntuale come l’estate, torna Al Faro con l’Autore, giunta quest’anno alla terza edizione e che avrà ospiti, presso il Faro di Marina di Ragusa, alcuni tra i nomi più importanti della letteratura contemporanea. La “rassegna di letteratura al tramonto” cresce e si conferma appuntamento irrinunciabile tra gli eventi culturali della fascia costiera iblea. La formula è la solita, oramai collaudata: si parlerà di libri e di altre cose belle con gli ospiti, in riva al mare, in un’orario in cui il sole lascerà spazio all’imbrunire.

Si comincia martedì pomeriggio, quasi alla sera, in riva al mare. Alle 19,15 la rassegna ospiterà Gaetano Savatteri e Stefania Auci che dialogheranno con Vicky DiQuattro del loro “The passenger, per esploratori del mondo”. Di cosa si tratta? Non è un romanzo, non è una guida, non è un diario di viaggio. E allora sarà spiegato il progetto The passenger da quei grandi narratori che sono Savatteri e Auci. E nell’attesa attingiamo alla sinossi per una piccola anticipazione: “Lungi dal provare a spiegarla, le pagine che seguono raccolgono cartoline da questa nuova Sicilia. Sono immagini sfuocate, perché il soggetto è in grande movimento. Perché anche la Sicilia si muove e, sì, cambia”. Per saperne di più, basta recarsi presso il solarium del Faro, a Marina di Ragusa alle 19,15 di martedì 16 luglio. L’ingresso è libero.