Domani è giorno di vigilia a Giarratana. E’ la giornata che anticipa il 24 agosto, la festa del patrono. E così la chiesa cattolica, nella solennità di San Bartolomeo apostolo, concede l’indulgenza plenaria, applicabile per sé o per le anime dei defunti, alle solite condizioni al fedele che, dal tramonto del 23 alla mezzanotte del 24 agosto, visita la chiesa di San Bartolomeo. Dalle 16, inoltre, lungo il corso Umberto, il maestro Maurizio Cannizzo, street artist internazionale e presidente dei Madonnari di Sicilia, darà vita alla riproduzione della statua di San Bartolomeo apostolo. Alle 17,30 è in programma il giro di gala del corpo bandistico Vincenzo Bellini di Giarratana lungo le vie cittadine e l’esecuzione di marche sinfoniche in piazza San Bartolomeo. Alle 18, all’incrocio tra corso XX settembre e corso Umberto I, omaggi al santo patrono, esibizione live con la tecnica “Film Art” a cura dell’artista internazionale Mikhail Albano. Sempre alle 18, in chiesa, la recita del Rosario e le litanie a San Bartolomeo.

Alle 18,30 i solenni Primi vespri nella solennità del santo patrono. Alle 19, a contrada Presti, lo sparo dei tradizionali 24 colpi di cannone e, a seguire, la sinfonia pirotecnica e lo sparo di bombe da tiro a cura della ditta “Fasima – fuochi eventi” di Gaetano Spina e figli. Alle 19,15 la solenne celebrazione eucaristica e consegna del credo ai ragazzi che riceveranno nell’anno 2025 il sacramento della cresima. Alle 21, nella chiesetta Madonna delle Grazie, ancora omaggi al santo patrono, esibizione live con la tecnica “Film art” a cura dell’artista internazionale Mikhail Albano. Alle 22 in piazza Grande il concerto evento di Angelo Famao che richiamerà l’attenzione di tutti gli appassionati oltre che dei fans. Dalle 22 alle 7 del mattino successivo, ci sarà poi la notte di San Bartolomeo, esposizione solenne del Santissimo Sacramento. A mezzanotte, canto dell’ufficio delle letture. La chiesa rimarrà aperta tutta la notte per la preghiera personale. I fedeli sono invitati a rispettare il silenzio. Saranno predisposti sussidi per aiutare alla preghiera.