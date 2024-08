Grande festa ieri sera a Chiaramonte Gulfi. Il simulacro di San Vito, dopo che era stato sistemato dai portatori sul baiardo, e dopo la celebrazione eucaristica presieduta dal rettore, il sacerdote Graziano Martorana, con la benedizione di tutti i portatori, è stato condotto a spalla sino in chiesa Madre. Qui la straordinaria accoglienza da parte di devoti e fedeli, buona parte dei quali aveva già dato vita alla processione, per dare il via al triduo in onore del santo martire. Un momento sempre di grande entusiasmo popolare destinato a rendere onore al Patrono.

Oggi, intanto, alle 12 e alle 18 il suono festoso delle campane del paese. Alle 11 in chiesa Madre la celebrazione eucaristica. Alle 18,30, il corpo bandistico “Alessandro Scarlatti” farà il tradizionale giro del paese. Alle 19 in chiesa Madre preghiera del Vespro e alle 19 la celebrazione eucaristica. In piazza Duomo, alle 21,15, la commedia brillante “Non ti pago”, regia di Vito Cultrera, a cura degli Amici del teatro di Chiaramonte Gulfi. Domani, giorno di vigilia della celebrazione esterna, il suono festoso delle campane del paese è previsto per le 8, le 12 e le 18. Alle 11, in chiesa Madre, la celebrazione eucaristica presieduta da fra’ Didier Kingeleshi Maso. Alle 18 il corpo bandistico Alessandro Scarlatti farà il giro per il paese ed eseguirà le marce sinfoniche in piazza. Alle 19 in chiesa Madre la preghiera del Vespro e alle 19,30 la santa messa presieduta da don Filippo Bella. Alle 21,30, in piazza Duomo, uno spettacolo d’intrattenimento. Si esibiranno i Broken stick. La comunicazione esterna dei festeggiamenti è sostenuta da Confcommercio provinciale Ragusa con il presidente Gianluca Manenti e da Confcommercio sezionale Chiaramonte con il presidente Danilo Scollo. “Il patrono San Vito – dicono entrambi – costituisce un innegabile momento di grande attenzione della comunità cittadina che è molto legata alle proprie radici e alle proprie tradizioni”.