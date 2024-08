E’ arrivato. Il momento più atteso. Quello per cui si trepida un anno intero. E’ arrivato il momento della festa esterna del patrono principale di Giarratana, San Bartolomeo apostolo. La giornata tradizionale del 24 agosto è piena zeppa di appuntamenti ed eventi religiosi. Si comincia già alle 6,30 del mattino con l’Alborata, il suono a festa delle campane che annunciano il giorno dedicato al santo patrono. Alle 7 il momento di preghiera comunitario e la benedizione eucaristica. Alle 7,30 la santa messa presieduta da padre Francesco Mallemi, parroco di Giarratana. Alle 8,30 lo sparo dei tradizionali 21 salve a cannone per annunciare alla cittadinanza il giorno di festa. Alle 9 giro di gala dei corpi bandistici Vincenzo Bellini di Giarratana e Vito Cutello di Chiaramonte per le vie cittadine, a seguire l’esecuzione di marce sinfoniche in piazza San Bartolomeo e all’incrocio corso XX settembre-corso Umberto I. Alle 10, nel suddetto incrocio, “Omaggi al santo patrono”, esibizione live con la tecnica “Film art” a cura dell’artista internazionale Mikhail Albano. Alle 10,45 la benedizione della nuova campana dedicata agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele donata dalla Cappello Group spa. Alle 11 il solenne pontificale presieduto dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, animato dalla corale parrocchiale “Regina Caeli”. A conclusione della celebrazione, il sindaco, Lino Giaquinta, reciterà, a nome della collettività, l’atto di affidamento della città al santo patrono.

Alle 12 la tradizionale “Sciuta” del simulacro del santo patrono e il grandioso spettacolo pirotecnico diurno a cura della ditta Arte pirotecnica dei fratelli Trebbia. Lo sparo dei tradizionali “nzaiareddi” sarà a cura della ditta La Pirotecnica Cr di Castorino Roberto. A seguire la processione per le vie del centro storico con la presenza dei corpi bandistici Bellini e Cutello. Alle 12,30, in corso Umberto, il santo patrono, portato a spalla dai portatori, passerà sopra l’opera d’arte realizzata dai “Madonnari”. Alle 13 sosta in piazza San Bartolomeo e spettacolo pirotecnico diurno a cura della ditta La Pirotecnica Cr. Alle 14 rientro della processione in chiesa Madre. Alle 17 giro di gala del corpo bandistico Vincenzo Bellini lungo le vie cittadine ed esecuzione di marce sinfoniche in piazza San Bartolomeo. Alle 18, sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo, tradizionale “cena” con vendita all’asta di doni offerti al santo patrono. Alle 19,30 giro di gala dei corpi bandistici “Gioacchino Rossini” di Pedalino e “Risveglio bandistico Kamarinense” di Santa Croce Camerina lungo le vie cittadine, a seguire esecuzione di marce sinfoniche all’incrocio tra corso XX settembre e corso Umberto I oltre a piazza Martiri d’Ungheria. Alle 20 solenne celebrazione eucaristica in chiesa Madre presieduta da padre Marco Fiore e animata dalla corale parrocchia Regina Caeli. Alle 21 processione vespertina con il simulacro del santo patrono, alla presenza delle autorità civili e militari, dei corpi bandistici “Vincenzo Bellini”, “Gioacchino Rossini” e “Risveglio bandistico Kamarinense”, per le vie principali del paese. Alle 21,15 in piazza Martiri d’Ungheria esecuzione di marce sinfoniche del corpo bandistico Gioacchino Rossino. A seguire dalla chiesa Madre accompagnerà lo storico stendardo di S. Bartolomeo raggiungendo la processione al suo arrivo presso la chiesetta Madonna delle Grazie. Alle 22,30, in piazza Grande, sosta della processione e spettacolare intrattenimento piromusicale, a cura della ditta Zio Piro di Gianni Vaccalluzzo. Alle 23 arrivo della processione nella chiesa di San Bartolomeo apostolo, solenne e tradizionale panegirico sul sagrato della chiesa tenuto da padre Francesco Narcisi op dell’Ordine dei domenicani, a seguire spettacolo pirotecnico tradizionale a cura della ditta “Arte pirotecnica dei fratelli Trebbia. Alle 23,45 la spettacolare e tradizionale “Trasuta” e riposizione del simulacro del santo patrono nella cappella dell’altare maggiore. All’1 di notte, grandioso spettacolo pirotecnico a contrada Presti a cura della ditta Fasima Fuochi eventi di Gaetano Spina e figli. Lo spettacolo inizierà all’arrivo del corpo bandistico Risveglio bandistico Kamarinense” che sfilerà dalla chiesa di San Bartolomeo fino in contrada Presti.