Sarà il suono festoso delle campane, oggi pomeriggio, ad annunciare l’apertura dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie a Comiso. Un momento molto atteso da tutta la comunità dei fedeli. L’appuntamento alle 18. Subito dopo, alle 18,30, la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna delle Grazie. Alle 19,30, poi, la celebrazione eucaristica presieduta da don Roberto Asta, vicario generale della Diocesi di Ragusa. Domani, 25 agosto, alle 9,30, la celebrazione presieduta dal parroco, don Fabio Stracquadaini. A seguire, alle 10,30, ci sarà la raccolta dei doni per la tradizionale cena gastronomica con la partecipazione del corpo bandistico “Diana” di Comiso. Queste le vie che saranno interessate: corso San Francesco, via Camerina, via Tasso, via F. Crispi, via La Farina, via Morgagni, via Piave, via Frategianni, via Piave, Cave, via Flavio Gioia, corso Vittorio Emanuele, Cozzo Re, Vigna del Conte. Nel pomeriggio, alle 18, la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna delle Grazie.

Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Fabio Stracquadaini. Lunedì 26 agosto, la recita del Rosario e la coroncina mentre alle 19,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da fra’ Daniele Cugnata, ofm, rettore del santuario di Santa Lucia al Sepolcro di Siracusa. Martedì, invece, dopo la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna delle 18,30, alle 19,30 la messa sarà presieduta da padre Moraru Daniel Felix, ofm convenutale, rettore del santuario dell’Immacolata. L’impresa ecologica Busso Sebastiano si occuperà, in questi giorni, di effettuare un’azione di pulizia straordinaria nelle aree interessate dai festeggiamenti.