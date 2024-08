Il solenne novenario in onore di San Giovanni Battista è stato caratterizzato, ieri sera, dalla santa messa presieduta da don Corrado Garozzo (nella foto di Salvo Bracchitta). Oggi, intanto, la reliquia del braccio del patrono principale di Ragusa è stata traslata negli ospedali Maria Paternò Arezzo e Giovanni Paolo II per essere presentata agli ammalati nei vari reparti. Lunedì 26 agosto, invece, alle 9, la reliquia sarà portata nella parrocchia Preziosissimo sangue. Seguirà un momento di preghiera con gli anziani delle case di riposo Villa Garofalo e Villa San Giorgio che si trovano nel quartiere della parrocchia. Alle 9, in cattedrale, la santa messa. Alle 18 l’incontro culturale sul tema “1764, l’annus horribilis per la chiesa di San Giovanni Battista”. Raduno alle 18 sul sagrato della cattedrale con il prof. Giorgio Flaccavento. Alle 18,30, nel saloncino Padre Tidona (ingresso da via Roma 130), la conferenza sul tema curata dalla professoressa Gaudenzia Flaccavento, a cura delle associazioni “Il corno francese blu”, “San Giovanni Battista” e “Insieme in città”. Alle 19 la santa messa presieduta da don Salvatore Mallemi, animata dalla Pia Unione Primaria Santa Rita di Vittoria. I canti saranno eseguiti dal coro polifonico della parrocchia S. Nicolò di Bari di Acate, diretto e accompagnato all’organo dalla maestra Aurora Muriana. Alle 21, in piazza San Giovanni, la compagnia teatrale “I picciuotti ri l’oratorio” di Ragusa presenterà la commedia brillante in tre atti di Nino Mignemi dal titolo “M’prestami a to mugghieri”, con la regia di Salvatore Parrino.