Entra nel vivo la festa di San Giovanni Battista, patrono principale di Ragusa. Oggi, alle 18, è previsto un incontro culturale sul tema 1764, l’annus horribilis per la chiesa di San Giovanni Battista di Ragusa. Il raduno sul sagrato della Cattedrale con il prof. Giorgio Flaccavento. Subito dopo, alle 18,30, nel saloncino padre Tidona, ingresso da via Roma 130, la conferenza sul tema curata dalla professoressa Gaudenzia Flaccavento, a cura dell’associazione culturale Il corno francese blu, dell’associazione culturale San Giovanni Battista e dell’associazione Insieme in città. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica per il solenne novenario presieduta da don Salvatore Mallemi e animata dalla Pia unione primaria Santa Rita di Vittoria. I canti saranno eseguiti dal coro polifonico della parrocchia San Nicolò di Bari di Acate, diretto e accompagnato all’organo dalla maestra Aurora Murina.Alle 21, in piazza San Giovanni, la compagnia teatrale “I picciuotti ri l’oratorio” di Ragusa presenterà la commedia brillante in tre atti “M’prestami a to mugghieri” di Nino Mignemi, regia di Salvatore Parrino. Domani, però, sarà il giorno della prima delle tre processioni con il simulacro del Battista e l’Arca santa. Alle 8, alle 12 e alle 18 sparo di colpi a cannone e suono festoso di campane. Alle 18 processione, accompagnata dal corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa diretto dal maestro Giacomo Antonio Palermo. Questo l’itinerario: Cattedrale, corso Italia, via F. Schininà, via Solferino, via G. Scrofani, corso Italia, via Gagini, viale Europa, via Failla e chiesa San Pio X. Il solenne ingresso dell’Arca santa e del simulacro di San Giovanni Battista nella chiesa di San Pio X sarà subito dopo caratterizzato dalla celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Franco Ottone. Alle 19, in cattedrale, celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Giovanni Cavalieri. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, “Musikanten”, tributo a Franco Battiato in concerto. Ieri, intanto, molto partecipate le varie iniziative in programma. In mattinata la XXXII edizione del raduno del Cavallo ibleo, la tradizionale sfilata di calessi, carrozze, carretti e cavalli da sella, con partenza da via Roma, che ha attraversato buona parte del centro storico, e che è culminata con la cerimonia di premiazione alla presenza del vescovo, mons. Giuseppe La Placa, e di alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale. Nel pomeriggio, al polo culturale di palazzo Garofalo, inaugurata la mostra di pittura “Arte e città in festa” e l’appuntamento di video proiezione della festa di San Giovanni Battista dal 1964 al 2009 dal titolo “Come eravamo” a cura di Roberto Voi di Telenova. Le esposizioni sono visitabili da oggi al 28 agosto dalle 17,30 alle 20,30 e il 29 agosto dalle 17,30 alle 23.In serata, poi, la cattedrale ha ospitato il solenne pontificale presieduto dal vescovo nel corso del quale sono stati ricordati il 25esimo anniversario di don Marco Diara, don Luigi Diquattro, don Luca Tuttobene e don Santo Vitale oltre al 60esimo anniversario di don Emanuele La Cognata. In piazza, inoltre, si è tenuto il concerto del coro Mariele Ventre di Ragusa diretto dalla maestra Giovanna Guastella.