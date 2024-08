I solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono e protettore di Monterosso Almo, stanno per entrare nel vivo. Dopo la giornata della famiglia di domenica scorsa, caratterizzata dalla celebrazione eucaristica di don Marco Fiore e dalla benedizione delle coppie (nella foto) che celebrano il 25° e 50° anniversario di matrimonio e dopo la giornata degli ammalati che, ieri, dopo la celebrazione eucaristica presieduta da don Gianni Mezzasalma è stata caratterizzata dalla preghiera degli ammalati, si continua oggi con gli altri appuntamenti inseriti in programma. In particolare, oggi, alle 20, ci sarà la santa messa presieduta da don Giampiero Lunetto con la partecipazione dei comitati di San Giovanni Battista e Maria Santissima Addolorata. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, uno spettacolo musicale. Domani, mercoledì 28 agosto, è la giornata del volontariato. La celebrazione eucaristica delle 20 sarà sempre presieduta da don Lunetto mentre in piazza San Giovanni, alle 21,30, ci sarà lo spettacolo musicale con il gruppo Trio Musica e Magia di Damiano Scollo offerto dal ristorante e pizzeria “A Funtana”. Si prosegue giovedì quando si celebra la solennità del martirio di San Giovanni Battista. Alle 8 la celebrazione eucaristica, alle 20 la santa messa che sarà presieduta da don Marco Diara in ricordo del 25esimo anniversario di ordinazione. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, la terza edizione di “Dona un sorriso per amore” a cura dell’Avis di Monterosso Almo. In queste giornate, intanto, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che si occupa della gestione del servizio di igiene ambientale sul territorio comunale, sta effettuando un’azione di pulizia straordinaria nei luoghi che sono interessati dalle celebrazioni.