“Perché non ci sono state grandi artiste?“. Questo l’interrogativo al qualededica la prossima serata del ricco cartellone estivo. Dopo il grandissimo successo dell’appuntamento dedicato all’archeologia, ospite il professore Christian Greco, e dopo i due partecipati momenti rivolti ai più piccoli, lapropone all’affezionato pubblico una serata sull’arte, per riflettere e comprendere le ragioni di questa damnatio memoriae, partendo proprio dalla domanda diventata celebre per il saggio di Linda Nochlin, considerato una. Protagonista della serata a Mazzarelli sarà, autrice di “L’altra metà dell’arte. Una Storia tutta da riscrivere”. “Sono migliaia le artiste esistite nel corso dei secoli, alcune di esse dal talento straordinario. Eppure sono invisibili, di loro non c’è traccia nei manuali di Storia dell’arte”, questo il punto di partenza del percorso narrativo che interessa un arco temporale che va dal Medioevo ai nostri giorni e che verrà sviluppato dall’autrice grazie alla conduzione di, scrittore, studioso dell’arte. L’appuntamento è per domani, venerdì 30 agosto alle 21,30 presso il giardino delle Suore del Sacro Cuore, in via Augusta a Marina di Ragusa. Liolà proseguirà anche a, continuando ad offrire alla comunità di Mazzarelli occasioni di riflessione e momenti di confronto culturale. Venerdì 6 in programma l’incontro sul mondo del vino, con, autrice di “Basta un calice, itinerari e sorsi di Sicilia” e, autore di “Come bere bene”. Il 13 settembre spazio inoltre ad un nuovoxtra, realizzato con il sostegno di Cral UniCredit Ragusa. A Mazzarelli arriverà, autrice di “Nuvole dell’anima”.