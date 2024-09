riparte di slancio, sulle note e l’entusiasmo di, primo degli appuntamenti di un fine settimana all’insegna della musica e della voglia di ritrovarsi insieme, in centro storico, come comunità. Cantante, chitarrista, appassionato soprattutto di rock’n’roll e di doo wop, da anni Claudio Gregori, in arte, oltre a fare coppia con Pasquale Petrolo, in arte, suona e canta con diversi gruppi in giro per l’Italia. Un momento imperdibile, il 12 settembre, aperto dagli Strike in piazza San Giovanni dalle 21.30. Il fine settimana proseguirà venerdì 13 settembre con la musica celtica medievale dei, in via Roma a partire dalle 19. E sempre in via Roma alle 19, sabato 14 settembre, il ritmo rock&roll di. La manifestazione culturale promossa daltornerà anche la settimana successiva. Venerdì 20 settembre, alle 18,30, il prestigiosoaprirà la sua corte interna per la presentazione di Anime slave di Tessa Rosenfeld. Nel libro, l’autrice italo-americano-russa fa i conti con le figure potenti di madre e nonna abbracciando gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso tra New York e i Parioli, Sanremo e via Nomentana, Parigi e Venezia. Il ricco programma ospiterà poi, mercoledì 25 dalle 18.30 in via Roma,, il portavoce nazionale di Amnesty International, per una ampia riflessione sulla realtà contemporanea alla luce delche raccoglie il lavoro di ricerca svolto ogni anno per documentare le violazioni dei diritti umani nel mondo. Nell’ultimo fine settimana di settembre spazio nuovamente alla musica. Nella suggestiva cornice di piazza Matteotti, venerdì 27 settembre dalle 21.30, si esibiranno i, rock band molto amata dal pubblico ragusano. Infine, sabato 28 dalle 20.30, piazza San Giovanni sarà la location per il coro polifonico