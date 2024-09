Il Tribunale di Ragusa ha convalidato questa mattina due arresti operati dai carabinieri nella prima mattinata di ieri nei confronti di due soggetti che, in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria, erano stati collocati ai domiciliari. Per uno dei due, entrambi pregiudicati e cognati tra loro, il giudice in sede di convalida ha disposto l’obbligo di firma. Il secondo, dopo la convalida, è stato rimesso in libertà. I militari hanno trovato in casa del 54enne, sopra il frigorifero, un involucro con 20 grammi di cocaina. In casa anche quaranta grammi di hashish in due contenitori diversi, sostanze da taglio e attrezzi destinati presumibilmente al confezionamento delle dosi, oltre a denaro in contanti per poco meno di 1400 euro.

Il padrone di casa, quindi il 54enne, assistito dall’avvocato Biagio Giudice, stava ospitando il cognato 53enne da alcuni giorni e si è detto ignaro del contenuto con la droga. Il cognato, in effetti (assistito dall’avvocato Rosario Cognata), si è addossato la responsabilità. Il pm aveva chiesto la conferma dei domiciliari per entrambi ritenendo possibile il pericolo di reiterazione del reato. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Stazione di Comiso in collaborazione con lo squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia e il Nucleo cinofili di Nicolosi.