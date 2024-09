Buona la prima per il centro sportivo culturale Lifeten dove, sabato scorso, è andata in scena la rappresentazione proposta dalla compagnia teatrale “Quelli del circolo”. L’appuntamento nell’ambito del cartellone dal titolo “Teatro e musica” con lo slogan “Culture is life”, promosso con il sostegno del Libero consorzio comunale di Ragusa, del Comune di Comiso e della Regione, assessorato al Turismo e Spettacoli, oltre che della presidenza dell’Ars. Il classico scritto da Antonino Russo Giusti, la commedia dal titolo “L’eredità dello zio canonico”, ha saputo intrattenere il pubblico con la dovuta dose di ironia e di affabulazione, caratteristiche messe in campo dagli attori presenti sul palcoscenico che non hanno mancato di catturare l’attenzione dei presenti. La compagnia, se ce ne fosse di bisogno, ha dato prova ulteriore delle proprie qualità ed è riuscita a fare trascorrere l’intera serata all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Insomma, meglio davvero non si poteva sperare per l’esordio di questa iniziativa settembrina di intrattenimento che sarà caratterizzata da cinque appuntamenti tra teatro e musica, appunto, e che non mancheranno di garantire l’adeguato richiamo per tutti gli appassionati. A cominciare dall’evento a ingresso libero di venerdì 13 settembre quando, alle 21, ci sarà l’esibizione della Lucio Battisti tribute band che animerà il concerto intitolato “Marenero”. Per informazioni e prenotazioni 331.9382935.