Arrivano le fasi clou, a Monterosso Almo, della festa di Maria Santissima Addolorata, patrona e regina principale del centro montano ibleo. Dopo la santa messa dell’altra sera, presieduta da don Giovanni Filesi, che ha visto riuniti assieme i comitati dell’Addolorata e di San Giovanni Battista (nella foto), oggi, giornata in cui si onora la memoria del santissimo nome di Maria, è prevista alle 19,30 la celebrazione eucaristica e la riapertura della chiesa Madre. Durante la celebrazione si pregherà in modo particolare per coloro che portano il nome di Maria. Stasera, inoltre, alle 21, in piazza Sant’Antonio, si terrà la seconda edizione dell’incontro dei “Carusi ra matrici”, spettacolo musicale con la partecipazione della cover band tributo a Renzo Arbore, l’orchestra italiana. Domani, alle 10,30, giornata del malato, ci sarà la santa messa. Durante la celebrazione si pregherà in modo particolare per chi è ammalato. Alle 15,30 questua per le vie del paese. Alle 19,30 celebrazione eucaristica presieduta da don Maurizio Di Maria. Alle 21,30, in piazza Sant’Antonio, l’ottava edizione della festa del borgo con la partecipazione dell’Emma tribute band Emma Marrone, a seguire Tutto Max, 883 tribute band, a cura dell’amministrazione comunale.

Sabato, giornata dei portatori e dei devoti, alle 11,30 è prevista la recita del Rosario e le litanie. A mezzogiorno “A Scinnuta” dall’altare maggiore del venerato simulacro della santa patrona. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta da don Marco Fiore. Alle 21,30, in piazza Sant’Antonio, i Formula 3 in concerto. Dalle 23,30 in poi, in piazza Sant’Antonio, dj set Notte italiana con la straordinaria partecipazione della dj Renèe La Bulgara. “Anche in questa occasione – commenta il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, che sta sostenendo l’attività di comunicazione alla stampa di questi eventi a sfondo religioso – sta emergendo tutta l’identità di un borgo che vuole proporsi con le proprie tradizioni e le proprie singolarità rituali nei confronti di chi verrà ad assistere a questi appuntamenti. Sono momenti molto intensi e invitiamo tutti a essere presenti nelle fasi clou”.