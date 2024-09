Si è riunita in queste ore la Giunta provinciale di Confcommercio Ragusa che, dopo l’insediamento delle nuove figure risalente alle scorse settimane, ha proceduto con la distribuzione delle deleghe ad ogni componente. Il presidente provinciale Gianluca Manenti (nella foto sopra) è incaricato dei rapporti istituzionali, compresi gli incontri con autorità civili e militari, amministrazioni comunali e provinciali, nonché le relazioni con categorie e organi professionali. Questa responsabilità è cruciale per mantenere una solida rete di relazioni con le istituzioni locali, favorendo collaborazione e interazione per il beneficio del settore commerciale. Il vicepresidente Giorgio Moncada si occuperà di Trasparenza e Legalità. Sarà chiamato a promuovere questi ambiti all’interno dell’associazione di categoria, implementando politiche e procedure per garantire conformità normativa ed etica commerciale.Il secondo vicepresidente, Salvatore Guastella, ha avuto attribuite le deleghe a Credito alle imprese e Finanza agevolata, per supportare le imprese facilitandone l’accesso al credito e alla finanza agevolata, sviluppando e promuovendo programmi per il finanziamento alle imprese, supportando crescita economica ed innovazione. A Rosa Maria Chiaramonte e Alessandro Palladino attribuite le deleghe a Zes, Ambiente e turismo, Infrastrutture e bandi comunitari. Chiaramonte è il terzo vicepresidente provinciale e, assieme a Palladino, sarà chiamata a occuparsi della gestione delle problematiche riguardanti le Zone economiche speciali, la tutela dell’ambiente, la promozione del turismo le infrastrutture e la partecipazione ai bandi comunitari. Una posizione che richiede una visione integrata dello sviluppo economico, per promuovere un’economia sostenibile e inclusiva. Daniele Russino, invece, si occuperà di Promozione e internazionalizzazione delle imprese, espandendo l’attività di mercato attraverso questi strumenti e facilitando l’accesso ai mercati esteri oltre a promuovere scambi commerciali internazionali. Ancora Gregorio Lenzo si è visto attribuire la delega a Rigenerazione urbana e Pianificazione strategica del territorio, valorizzando lo stesso tramite questi due strumenti, promuovendo l’uso sostenibile delle risorse e lo sviluppo armonico delle comunità locali. E ancora, la delega all’organizzazione di eventi culturali e promozione della cultura a Carlotta Schininà per valorizzare il patrimonio culturale locale, attirando turisti e sostenendo il settore commerciale.Pierpaolo Carpenzano si occuperà della delega a supporto per la promozione e l’identità associativa, fornendo in questo senso sostegno alle associazioni di categoria per incrementare l’identità associativa tra gli imprenditori e promuovendo collaborazione e scambio di risorse. Infine, Valentina Carpenzano e Orazio Nannaro hanno avuto attribuite le deleghe a Negoziazione e Gestione di convenzioni, con riferimento a iniziative vantaggiose per gli associati, allo scopo di fornire loro servizi e vantaggi aggiuntivi, aumentando il valore dell’adesione a Confcommercio. Un altro segnale forte è dato dalla cooptazione in Giunta di Andrew Agius Muscat, segretario generale di Mtf, che si occuperà dei rapporti economici turistici, sociali e della promozione di conferenze internazionali con Malta e i Paesi del Mediterraneo. “Sono onorato – afferma Muscat – di essere stato scelto per questo ruolo e sono entusiasta di mettere a disposizione la mia conoscenza, esperienza e la mia vasta rete di contatti in tutta la regione del Mediterraneo a supporto di Confcommercio e dei suoi membri. 